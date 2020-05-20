В Пермском крае у 170 медиков выявили COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае еще у 11 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили региональные власти в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь».

В общей сложности COVID-19 зафиксирован у 170 сотрудников медучреждений.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае выявлено 1 125 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 557 человек, 33 пациента скончались.

В настоящее время на домашнем карантине находятся свыше 1,7 тысячи человек.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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