Собянин разъяснил порядок ношения масок и перчаток на улице

Москвичам рекомендуется носить маски и перчатки на улице, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 1».

«Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице», — сказал Собянин.

Глава города уточнил, что обязательное ношение распространяется на магазины и общественный транспорт.

В Москве коронавирусом заразились почти 150 тыс., скончался 1651 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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