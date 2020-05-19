Собянин разъяснил порядок ношения масок и перчаток на улице
Москвичам рекомендуется носить маски и перчатки на улице, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 1».
«Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице», — сказал Собянин.
Глава города уточнил, что обязательное ношение распространяется на магазины и общественный транспорт.
В Москве коронавирусом заразились почти 150 тыс., скончался 1651 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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