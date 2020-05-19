В Москве вновь выявили меньше 4 тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Москве коронавирус диагностировали у еще 3 545 человек, передает оперативный штаб.

Таким образом, общее число выявленных случаев инфекции превысило 149 тыс. На сегодняшний день вылечились уже 31 496 (+ 2 583 человека за сутки). За день от COVID-19 скончался еще 71 человек, всего — 1 651. Накануне в Москве зарегистрировали 3 238 новых случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье также за 24 часа выявили 898 новых заболевших, вылечились 253 пациента, умерли три человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России обнаружили 299 941 заболевшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили 9263 случая коронавируса

— Более 70 пациентов скончались в Москве от COVID-19

— Более 2 тысяч студентов начали борьбу с COVID в столичных медучреждениях