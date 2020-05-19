Более 7,3 млн тестов на COVID-19 проведено в России
В России проведено уже свыше 7,3 млн тестов на выявление коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 267 663 человека, рассказали в ведомстве.
Всего за истекший период 2020 года под медицинским наблюдением в России находилось 1 050 572 человека.
По последним данным, в России выявлено 290 678 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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