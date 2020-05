NYT показала поступивший ответ московских властей о ситуации с COVID-19 в России

Американская газета The New York Times обнародовала письмо, которое получила от главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна после своей публикации о ситуации с коронавирусом в России.

До этого The New York Times и Financial Times опубликовали материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.

Хрипун в письме уточнил, что власти опубликовали статистику смертности за апрель, но некоторые СМИ сравнили ежемесячные данные о числе смертей и предположили, что их рост связан именно с инфекцией. «Эти цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются», — добавил он.

По словам московского чиновника, в России обязательно проводится вскрытие человека, поэтому власти уверены в точности своих данных. А рост числа летальных случаев — это «естественный рост» при распространении ОРВИ, в результате чего возникают осложнения хронических заболеваний.

Хрипун отмечает, что другие страны показывают аналогичную статистику, где уровень смертей от COVID-19 ниже, чем общее увеличение уровня смертности.

«Но даже если бы все смерти в апреле в Москве были связаны с коронавирусом, то число летальных случаев в городе все равно ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне», — заключил он.

