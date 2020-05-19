В Индии коронавирусом заразились более 100 тысяч человек

Число новых заразившихся коронавирусом за сутки в Индии составило почти 5 тыс. человек, общее число заболевших превысило 100 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индийского минздрава.

По данным ведомства, с начала пандемии в стране от инфекции погибли 3 163 человека, дневной прирост летальных исходов составил 134 случая.

В настоящее время в больницах Индии остаются 58 802 пациента, полностью выздоровели 39 174 человека.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди продлил режим изоляции для граждан Индии до 31 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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