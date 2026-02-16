Тренер рассказал, кто виноват в провале Малинина на Олимпиаде

Тренер Рафаэль Арутюнян высказался о провале фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде, заявив, что в его неудаче виноваты взрослые, передает RT.

«Илья ни в чем не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов», — сказал Аратюнян.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.



Ранее сообщалось о том, что Малинин выступит на показательных выступлениях на Олимпиаде.