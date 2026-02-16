Размер шрифта
Экс-солиста украинской группы Quest Pistols оштрафовали за пьяную езду

Музыканта Криштофоренко оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
VA.NO/VK

Экс-солиста украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко оштрафовали за пьяную езду в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Химкинский городской суд Московской области.

Криштофоренко признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как уточняется, суд назначил Криштофоренко наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

«Автомобиль марки Lexus по вступлению приговора в законную силу постановлено конфисковать и обратить в доход государства», — говорят в пресс-службе суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Иван Криштофоренко присоединился к Quest Pistols в 2014 году. В 2025 году Криштофоренко подчеркивал, что Quest Pistols и его проект Quest Pistols Show — это разные группы.

