Политический аналитик оценил перспективу вступления Украины в НАТО

Аналитик Сезгин: членство Украины в НАТО нереалистично
Virginia Mayo/AP

Членство Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием. Об этом РИА Новости заявил турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.

По его мнению, сегодня членство республики в Североатлантическом альянсе выглядит скорее как политический лозунг, чем как реальная перспектива.

Аналитик добавил, что для США и ведущих государств Европы основным приоритетом остается управляемость рисков, а также предотвращение прямого вовлечения НАТО в конфликт. Формальное принятие Украины означало бы автоматическое распространение обязательств по коллективной обороне. Это существенно повысило бы уровень напряженности.

Сезгин добавил, что внутри альянса сегодня нет консенсуса по дальнейшему расширению блока. Страны НАТО исходят из прагматичных расчетов, они оценивают возможные экономические и оборонные издержки. Подобное делает перспективу вступления Украины в альянс крайне отдаленной, заключил эксперт.

До этого министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, а ее вступление в Европейский союз также вызывает большие сомнения.

Ранее экс-генсек НАТО заявил о необходимости «победы» Украины.
 
