Двое детей не выжили во время пожара в Нижегородской области

В Нижегородской области во время пожара не выжили двое детей

В Нижегородской области двое детей не выжили во время пожара в частном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в селе Трофимово Лысковского округа. Загорелся жилой дом, и прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили огонь на площади в 48 квадратных метров.

На месте происшествия обнаружили пятилетнюю девочку и семилетнего мальчика, дети не выжили. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.

До этого восьмилетний мальчик не выжил во время пожара в Подмосковье. Его 12-летняя сестра смогла сама выбраться из горящего строения, ее доставили в больницу с ожогами.

Ранее четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве.