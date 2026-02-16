Размер шрифта
Пожилого японца арестовали за кражу туалета

Sora News: в Японии арестовали 73-летнего мужчину за кражу унитаза
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Пожилого японца арестовали за кражу туалета, пишет Sora News.

Как пишут СМИ, со склада в префектуре Айси пропал один унитаз. Владельцы обратились в правоохранительные органы. Как установило расследование, 76-летний житель города Куми Ецумото проник на склад через незапертую ставню. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, что позволило оперативно установить личность подозреваемого.

На допросе мужчина признал факт хищения и пояснил мотив: по его словам, он забрал унитаз для личного пользования. Позже выяснилось, что пенсионер установил его у себя дома и использовал в течение нескольких месяцев, пока к нему не пришли следователи.

Ецумото ранее работал в сфере строительства — в Японии такую профессию называют «дайку», что включает широкий спектр строительных и подрядных работ. Предполагается, что он самостоятельно выполнил установку сантехники.

Вопрос о дальнейшем судьбе украденного унитаза остается открыты, сообщили в полиции, добавив, что дело рассматривается в установленном законом порядке.

Ранее мужчина в Японии совершил более тысячи краж со взломом, чтобы снять стресс.
 
