Незлобин посмеялся над скандалом вокруг Сабурова

Стендап-комик Александр Незлобин, проживающий в США, с иронией высказался о ситуации с выдворением из России его коллеги Нурлана Сабурова. Запись его высутпления опубликована на YouTube.

По словам артиста, волна популярности после его интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) была мощной, но недолгой. Причиной резкого падения интереса стал громкий скандал вокруг Сабурова.

«Неделю я был на хайпе, пока Нурлана не выгнали. Все забыли обо мне!» — с иронией заметил Незлобин.

В шутливой форме он даже обратился к Сабурову с просьбой не торопиться давать собственное интервью Дудю, чтобы дать Незлобину шанс спокойно продать билеты на свои концерты.

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сабуров передал мотоциклы бойцам СВО по личной инициативе.
 
