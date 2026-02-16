Размер шрифта
В Чехии возобновили выдачу ВНЖ беженцам с Украины

Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ на пять лет для беженцев с Украины
Michael Kuenne/Global Look Press

Правительство Чехии одобрило повторный запуск процес

са выдачи специального долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) на пять лет для беженцев с Украины. Об этом сообщили на сайте чешского кабмина.

«Правительство воспользуется возможностями, предоставленными законом… и в 2026 году запустит процесс, позволяющий обладателям временной защиты зарегистрироваться для получения особого долгосрочного вида на жительство», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что процесс выдачи специального ВНЖ будет запущен в апреле.

В январе министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что республика больше не имеет возможности вкладывать средства в инициативу по поставке боеприпасов Украине. При этом идея по поставке боеприпасов продолжает действовать, несмотря на бюджетные ограничения Праги. Глава МИД отметил, что Чехия «не может вложить в нее никаких средств».

Ранее президент Чехии назвал объем переданных Украине крупнокалиберных боеприпасов.
 
