Госдума рассмотрит проект о приостановке связи по запросу ФСБ

Государственная дума собирается во втором чтении обсудить законопроект, согласно которому операторы сотовой связи должны будут прекращать предоставление услуг по требованию ФСБ для защиты от угроз безопасности. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«Пленарное заседание 17 февраля. О прекращении оказания услуг связи по требованию ФСБ — второе чтение», – уточнил собеседник агентства.

Предлагаемый законопроект обязывает операторов связи незамедлительно прекращать обслуживание абонентов при получении соответствующего запроса от ФСБ России в ситуациях, определенных нормативными актами, утвержденными президентом и правительством РФ. Целью данной меры заявлена защита населения и государства от потенциальных угроз национальной безопасности.

В документе также оговаривается, что операторы связи освобождаются от ответственности за любые нарушения или ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед абонентами, если это вызвано соблюдением требований, выдвинутых ФСБ России в рамках данного законопроекта.

