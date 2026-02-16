Размер шрифта
Стало известно о «красных линиях» Ирана на переговорах с США

РИА Новости: Иран обозначил красные линии на переговорах с США
vchal/Shutterstock/FOTODOM

США согласились с тем, что переговоры с Ираном будут касаться только ядерной тематики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский осведомленный источник.

По его словам, вступление США в переговоры в Маскате означало, что они приняли обозначенные Ираном рамки.

Он добавил, что Вашингтон через посредников передал Тегерану послание о том, что переговоры будут касаться только ядерной тематики.

Источник добавил, что иранская сторона обозначила «красные линии» на переговорах. Диалог будет касаться только ядерной тематики, Тегеран не откажется от обогащения урана, а также не согласен обсуждать связанные с Ираном региональные вопросы и вопросы об иранских ракетах.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.
 
