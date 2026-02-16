Размер шрифта
СМИ: староверы ушли в тайгу ради религиозного обряда, но «что-то пошло не по плану»

МЧС ХМАО: вызвавшие помощь туристы-староверы передумали эвакуироваться из тайги
Максим Богодвид/РИА Новости

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) туристы-староверы ушли в тайгу для некоего религиозного обряда, но «что-то пошло не по плану», и они запросили эвакуацию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В группе 13 человек — 11 женщин и двое мужчин, они передвигаются на двух снегоходах с прицепами. В МЧС перед выходом на маршрут туристы не регистрировались.

«Теперь они по рации заявляют, что не могут выбраться, и просят помощи. Что случилось — не говорят», — отмечается в публикации.

Однако, как позже сообщили РИА Новости в МЧС, туристы-староверы вновь вышли на связь со спасателями и подчеркнули, что с ними все в порядке. От помощи они отказались, заявив, что двигаются по своему маршруту.

Окрестности Северной Сосьвы — популярное место для рыбалки, экстремального и экологического туризма. Летом по реке сплавляются на лодках и катамаранах, зимой путешествуют на снегоходах. Любители этнографического туризма знакомятся с культурой и бытом коренных народов Югры, посещая мансийские поселения.

Со староверами связывали одну из версий исчезновения пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых: выдвигалась гипотеза, что супруги с пятилетней дочерью могли заблудиться и наткнуться на старообрядцев, которые их приютили.

Ранее стало известно, что неподалеку от места пропажи Усольцевых исчез сноубордист.
 
