Во Франции призвали ликвидировать ЕС вместо участия в «бойне»

Политик Филиппо: я выбираю ликвидацию ЕС, а не бойню

Европейцам стоит ликвидировать Евросоюз, а не участвовать в «бойне» с Россией. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик прокомментировал речь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о планах принять Украину в ЕС в 2027 году и сделать работающей статью 42.7 о взаимной обороне Договора о ЕС.

По словам Филиппо, фон дер Ляйен в своем выступлении «раскрыла подробности военного плана» ЕС, который направлен против России.

«Европейский тоталитаризм, направленный на лишение национальных государств последних полномочий, упразднение национального суверенитета и разжигание войны с целью последующего создания «европейской армии» и «европейского ядерного сдерживания»! Таков их план! Позволим ли мы себе безропотно отравиться на бойню или же уничтожим ЕС посредством выхода из него Франции? Я выбираю второй вариант», — написал Филиппо.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС хотят подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин называл чушью слова европейских политиков о якобы возможном нападении России на ЕС, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова дать юридические гарантии ненападения на ЕС и НАТО.

Ранее в США рассказали о новых планах Европы по ядерному сдерживанию России.