В Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей

В Орске суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, который избил сожительницу металлической кастрюлей и облил ее краской, женщина смогла обратиться к врачам только на следующий день. Об этом сообщает Советский районный суд города.

Инцидент произошел вечером после того, как женщина вернулась с работы. Между сожителями вспыхнула ссора, и пьяный мужчина сначала вылил на голову потерпевшей банку краски, а затем избил ее кастрюлей. После потасовки он лег спать.

На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

До этого в Башкирии мужчина пытался заколоть жену шампуром. После нападения он скрылся с места преступления, пострадавшую удалось спасти. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее тюменец избил беременную сожительницу и избежал заключения.