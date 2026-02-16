Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей

В Орске мужчина избил сожительницу кастрюлей и отделался условным сроком
Shutterstock

В Орске суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, который избил сожительницу металлической кастрюлей и облил ее краской, женщина смогла обратиться к врачам только на следующий день. Об этом сообщает Советский районный суд города.

Инцидент произошел вечером после того, как женщина вернулась с работы. Между сожителями вспыхнула ссора, и пьяный мужчина сначала вылил на голову потерпевшей банку краски, а затем избил ее кастрюлей. После потасовки он лег спать.

На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

До этого в Башкирии мужчина пытался заколоть жену шампуром. После нападения он скрылся с места преступления, пострадавшую удалось спасти. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее тюменец избил беременную сожительницу и избежал заключения.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!