Экс-супруга Марата Башарова судится с ним

Бывшая жена актера Башарова Шевыркова подала в суд из-за алиментов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-супруга заслуженного артиста Татарстана Марата Башарова Елизавета Шевыркова судится с ним из-за алиментов. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

По словам Шевырковой, актер сам попросил ее сделать это. До этого, говорит женщина, актер иногда давал ей 100 тысяч рублей на содержание общего сына Марселя, но выплаты не были регулярными.

«Мой представитель подал иск в ноябре, и процесс до сих пор идет», — говорит она.

Шевыркова отметила, что считает Башарова прекрасным отцом и претензий к нему не имеет.

«Я все простила Марату и отпустила, уже шесть лет в разводе!», — заявила она.

Шевыркова и Башаров поженились в 2017 году, после двух лет брака они расстались. Женщина обвиняла актера в побоях, заявляла, что Башаров сломал ей нос. В 2024 году Башаров заявил, что Шевыркова хотела к нему вернуться, однако в тот момент он уже был в новых отношениях.

Накануне юрист оценил размер алиментов, на которые может рассчитывать Шевыркова.

Ранее Марат Башаров назвал глупостями сообщения о свадьбе.
 
