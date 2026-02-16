Петербург экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву

Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома в понедельник принял четыре самолета, летевших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Пулково сегодня принял в качестве запасного 4 рейса, следовавших в Москву, в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице. Один из них - Airbus A388 из Дубая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что решение о посадке принимает экипаж воздушного судна.

В январе сообщалось, что самолет, летевший по маршруту Нячанг — Иркутск, готовится к экстренной посадке во Вьетнаме. Boeing 757 авиакомпании Azur Air вылетел из Нячанга и подал сигнал тревоги, находясь на высоте семи тысяч метров. Перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэродромом, вырабатывая топливо. На борту находились 238 пассажиров.

До этого самолет, совершавший полет из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярск. По данным авиакомпании, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

Ранее самолет экстренно приземлился в Казани из-за беременной пассажирки.