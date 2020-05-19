В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов», — сказал Вильфанд.

В настоящее время, по его словам, температурный фон в среднем на 3 градуса ниже нормы.

Метеоролог добавил, что наиболее точный прогноз о ситуации в регионе можно будет дать лишь к концу текущей недели.

Подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.