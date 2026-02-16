В Киеве спасавшийся от сотрудников ТЦК мужчина провалился под лед на Днепре

В Киеве мужчина, спасаясь от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата), провалился под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев инфо».

Инцидент произошел на Днепровской набережной украинской столицы. Мужчина, которого преследовали девять сотрудников ТЦК, выбежал на замерзший Днепр, после чего провалился под лед. Его вытащили и задержали.

11 февраля сообщалось, что в Одессе мужчина спасся от сотрудников ТЦК на дереве.

В этот же день стало известно, что на украинских сайтах объявлений появились предложения по трудоустройству с возможностью скрыться от сотрудников территориальных центров комплектования.

9 февраля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу сотрудников ТЦК на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года. Граждане жалуются на незаконное ограничение свободы, а также насильный характер мобилизации.

Ранее российский дипломат рассказал о войне украинских «полицаев» с собственным населением.