Россиянам напомнили о незаконности требований начальника быть на связи круглосуточно

HR-эксперт Адаменко: вы не обязаны быть на связи 24/7 по требованию начальника
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

О том, как себя вести и куда жаловаться, если начальник требует быть онлайн круглосуточно, «Газете.Ru» рассказал директор по развитию компании Newstaff Роман Адаменко.

По словам эксперта, доступность сотрудника в мессенджере, например, в 22:00 — это не обязанность, а лояльность и добрая воля работника. Требование руководства быть всегда на связи — это не признак высокой корпоративной культуры и вовлеченности, а в первую очередь управленческий просчет, который несет юридические риски для работодателя, добавил Адаменко.

«С точки зрения Трудового кодекса (ст. 91, 106–107) рабочее время регламентировано договором. Любое принуждение к коммуникации без оформления сверхурочных является нарушением. Сотрудник имеет полное право игнорировать рабочие чаты в выходные и по окончании рабочего времени; любые дисциплинарные взыскания в данном случае невозможны и легко оспариваются в Государственной инспекции труда», — прокомментировал директор по развитию.

Работодателям же стоит посмотреть на проблему шире, чем просто соблюдение ТК, посоветовал Адаменко. Режим постоянной доступности — это, по его мнению, ловушка, в которую в первую очередь попадают самые результативные профессионалы. Постоянный цифровой шум не дает мозгу переключиться, что неизбежно ведет к выгоранию и потере фокуса. В итоге компания получает не сверхэффективного и лояльного бойца, а выжатого сотрудника, качество решений которого стремительно падает.

Директор по развитию убежден, что такая политика в перспективе обернется убытками из-за падения результативности, затрат на рекрутинг, простоя и адаптации нового специалиста. Право на офлайн — это базовое условие сохранения продуктивности сотрудников, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, за разглашение какой рабочей информации могут уволить.
 
