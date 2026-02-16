Экономист назвала самые прибыльные и недооцененные подработки в 2026 году

В 2026 году рынок подработок окончательно перейдет в сторону дефицита «физических рук» и локального сервиса. Пока нейросети обесценивают труд начинающих авторов, копирайтеров и дизайнеров, стоимость часа человека, который пришел ногами и сделал что-то руками, выросла в 1,5–2 раза. Это главный тренд 2026 года: деньги уходят из интернета для всех в реальный мир для активных.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Каштанова, к. э. н., доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления.

Эксперт составила топ недооцененных подработок для обычного человека с лучшим КПД (деньги/время/личный комфорт), если отсечь изматывающий извоз (такси) и бег на дистанции (курьеры).

Первая такая подработка — сборщик заказов. Сегодня считается «золотым стандартом» подработки.

«Почему это выгодно? В отличие от курьера, сборщик работает в тепле, в комфорте и не зависит от погоды, не стоит в пробках. К тому же к 2026 году системы сборки стали гипертехнологичными. У сборщика на руке терминал, который ведет его по кратчайшему пути. Это похоже на компьютерную игру в реальности. Сейчас платят за скорость и отсутствие ошибок. Если человек шустрый и внимательный, за 4 часа после основной работы можно заработать больше, чем курьер за 6 часов беготни», — объяснила она.

Среди требований к сборщикам: минимальная физподготовка и внимательность, компании помогают с оформлением медицинской книжки. График может быть очень гибким. Оформление происходит по трудовому договору. Работники, как правило, получают униформу, медицинскую страховку, часто — питание, зоны отдыха, скидки в компании, подарки детям на праздники. Сборщики заказов часто участвуют в реферальных программах и получают реальные выплаты до 30 тыс. руб. за приведенного друга. Некоторые компании предлагают кешбэк бонусами на покупки в своих магазинах. Большинство супермаркетов вовлекают сборщиков в программы дополнительной мотивации «чаевые от покупателя». Устроиться можно, как непосредственно обратившись напрямую к работодателю, так и через кадровые агентства, центры содействия трудоустройству, объявления в интернете.

«Кстати, медкнижка делается за 2–3 тысячи рублей и пару дней. Она окупается за первую же смену работы. Если человек планирует подрабатывать системно, ее лучше сделать — это открывает доступ к 80% вакансий «быстрых денег», — отметила Каштанова.

Вторая подработка — мастер-классы для детей в жилых комплексах, которые превратились сегодня в закрытые экосистемы.

«Я бы сказала, что это огромный рынок внутри двора, нарастающий тренд, поскольку родители действительно не хотят, чтобы, пока они заняты по дому, дети сидели в гаджетах. Не нужно быть учителем. Нужно уметь делать что-то одно: печь имбирное печенье, собирать лего-роботов, плести браслеты или даже просто проводить «турниры по настолкам», — поделилась эксперт.

По ее словам, сейчас в каждом ЖК есть соседские чаты. Именно в такой чат профессионал в каком-либо деле, проживающий в ЖК, пишет: «В субботу в 12:00 в беседке/лобби провожу мастер-класс по [тема], цена 300-500-800 руб. с ребенка». Десять детей — 5000–8000 рублей за 1,5 часа. Расходы только на материалы.

«Требования: обаяние, смелость и умение работать с детьми. Кстати, еще один вариант небольшой подработки в подобных ЖК называется сейчас «Стюардингом в ЖК». Например, если в вашем доме сдаются квартиры посуточно, то можно стать «глазами» владельца: проверить состояние жилья после выезда гостей и передать ключи (если нет смарт-замка), проверить, не разбито ли окно/телевизор и, если нужно, сфотографировать счетчики. Это 15 минут времени и стабильный доход «в тапочках». За один такой «чек» платят от 800 до 1500 рублей. В выходные, когда идет пересменка туристов, можно сделать 3–4 обхода в своем же районе. Также можно покормить кота в случае отъезда хозяев на длительный срок или погулять с собакой или полить цветы», — рассказала Каштанова.

Третья подработка — театры, выставки и площадки, парки аттракционов и т.п. (проверять билеты, рассадки, следить за порядком, продавать напитки и т.д.).

«Это круто для студентов (вайб, тусовка), но для взрослого человека с основной работой это слишком энергозатратно. Это работа для тех, кто хочет «совместить приятное с полезным». Поясню: платят там обычно немного (фикс за выход), но работа не пыльная. В 2026 году расцветает событийный туризм. Билеты на хорошие спектакли стоят дорого, а подобная работа — это легальный способ смотреть постановки бесплатно, еще и получая небольшие деньги. Я бы сказала, что это идеальная «подработка для души», но на большие чеки тут рассчитывать не стоит», — отметила специалист.

Четвертая подработка — ночной помощник по инвентаризации в Non-food ретейле. Крупный ретейл в 2026 году окончательно перешел на аутсорс инвентаризации. Если ночная выкладка продуктов в супермаркетах — труд физически тяжелый, да еще нужна медкнижка, то инвентаризация в магазинах одежды, электроники или стройматериалов выглядит привлекательнее.

«Выходить можно на одну ночь (обычно с субботы на воскресенье), сканировать остатки товара и получить фикс (от 3500 до 5500 руб.). Идеально для разового закрытия финансовой потребности без обязательств. Да, это физически скучно, но по соотношению «отсутствие требований / понятные деньги» это один из лучших вариантов для быстрой подработки», — сказала эксперт.

Пятая — технический компаньон для старшего поколения. Прослойка взрослых обеспеченных людей в 2026 году внушительна, и в крупных городах они живут в мире сложных гаджетов.

«Часто даже менее обеспеченные люди старшего поколения не могут перенести данные из одного телефона в другой и реально предлагают за подобную услугу в плоть до 10 тысяч руб. Чаще всего один визит стоит 2000–3000 руб. Но суть та же — платят не за ремонт, а за терпеливое объяснение и понятный язык. Настроить умный дом, перенести данные, обновить онлайн-банк. Это самая «чистая» и психологически приятная подработка, к тому же часто предлагают чай и печеньки», — заявила Каштанова.

Шестая — ПВЗ, работа «у дома».

«Лайфхак 2026 года с точки зрения подработки: искать смены «выходного дня» или «подмену». Многие штатные сотрудники хотят отдохнуть в субботу. Выйти на замену в знакомый ПВЗ в своем доме — это минимум затрат на дорогу», — поделилась она.

Седьмая — ведение каналов и reels. Помощь малому бизнесу (цветочный ларек у дома, кофейня и т.п.).

«Им некогда / или не умеют выкладывать сторис и писать посты. Тем, кто дружит с современными нейросетями, можно предложить: «За 10 тысяч руб. в месяц я буду три раза в неделю приходить, фотографировать ваш товар и выкладывать красивые ролики». Три-четыре таких клиента — и практически вторая зарплата при нагрузке пять-шесть часов в неделю. При том, что сейчас нейросети (типа CapCut или нейронки для текстов) делают 90% работы», — рассказала эксперт.

По мнению Каштановой, самая большая ошибка в 2026 году — пытаться подрабатывать «в телефоне» на общих условиях (лайки, отзывы, копирайтинг).

«Там вы конкурируете с ИИ и миллионами людей, в том числе из тех регионов, где готовы работать за минимальную оплату. Самый дорогой ресурс сегодня — это доверие и локальность. Хотите заработать больше — ищите работу там, где нужно прийти ногами и решить конкретную проблему», — резюмировала она.

