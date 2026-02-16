На россиян надвигаются трехдневные выходные

Выходные по случаю празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля, продлятся в России три дня, а следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, утвержденного правительством РФ, на 2026 год.

Согласно тексту документа, 23 Февраля выпадает на понедельник. По этой причине праздник примкнет к выходным дням, 21 и 22 февраля.

«Газета.Ru»

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила россиянам, что в феврале и марте не будет сокращенных дней перед праздниками. Она пояснила, что уменьшение времени работы происходит в будние дни, непосредственно перед праздниками.

Однако День защитника Отечества выпадает на понедельник, а Международный женский день — на воскресенье. По словам парламентария, в текущем году работать на один час меньше перед праздниками граждане будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Ранее в Госдуме заявили россиянам, что им хватает отпускных дней.