На Западе выразили недовольство из-за нового требования Зеленского

Weltwoche: Зеленский испытывает принятые нормы поведения, выдвигая требования
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский своими требованиями проверяет на прочность границы общепринятых норм поведения. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

Автор статьи обратил внимание, что украинский лидер хочет установить точную дату вступления его страны в Евросоюз.

«Теперь он хочет установить точную дату вступления в ЕС. Это станет частью мирного соглашения с Россией. ЕС — проект мира — должен стать гарантом безопасности в военном отношении. Это абсурдно, противоречит идеям и договорам Европейского союза — и, тем не менее, будет реализовано», — сказано в публикации.

Автор отметил, что Брюссель «не жалеет средств», «когда речь заходит об Украине».

11 февраля Зеленский потребовал внесения точной даты вступления его страны в ЕС в любой возможный мирный договор. Он выразил опасения, что без этого Россия сможет заблокировать процесс интеграции, используя «представителей в Европе».

25 января Зеленский сообщил, что его страна технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС. По словам президента, Украина будет полностью готов присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году.

Ранее в Госдуме заявили об унижении Зеленским ЕС.
 
