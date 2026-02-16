Размер шрифта
Мошенники стали использовать поведение своих жертв против них самих

«Ъ»: главной целью мошенников стал полный доступ к счету
Мошенники начали стремиться вместо карт получить полный доступ к управлению счетом, пишет «Коммерсантъ».

Газета со ссылкой на данные Банка России сообщает, что в последнем квартале 2025 года объем хищений по картам уменьшился на 7% по сравнению с прошлым годом, а с помощью дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронных кошельков — увеличился.

«Раньше мошенники охотились за данными конкретных карт для покупок в интернете (номера, CVV-код), сегодня цели — это полный доступ к управлению счетом юрлиц и VIP-клиентов», — заявил глава комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.

Эксперт отметил, что хищения с использованием ДБО позволяют получать крупные суммы и подменять стандартные платежные поручения, а через схемы с системами быстрых платежей (СБП) злоумышленники быстро выводят и обналичивают украденные средства через дропы (людей, за вознаграждение помогающих мошенникам. — «Газета.Ru»).

По словам Аитова, крупные мошенничества с использованием ДБО и СБП обычно включают «предварительную разведку» и социальную инженерию «повышенного» уровня, например, звонок от «высокопоставленного лица».

Бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева связала изменение природы мошенничества с тем, что новые схемы лучше подходят для масштабирования хищений.

«Фактически мошенники смещаются туда, где ключевую роль играет поведение клиента, а возможности банка по автоматическому блокированию операций объективно ограничены», — сказала она.

По мнению директора техдепартамента RTM Group Федора Музалевского, мошеннические схемы с применением СБП в этом году будут преобладать над теми, где задействованы карты.

До этого стало известно, что потери граждан в 2025 году от действий злоумышленников выросли до 29,3 млрд руб. А число операций без согласия клиентов увеличилось более чем на 30%.

Ранее суд в Петербурге вынес особый приговор в День всех влюбленных.
 
