Синоптики прогнозируют небольшие дожди и +14°С во вторник в Москве

В Москве и области во вторник, 19 мая, ожидается до +14°С, пройдут небольшие дожди. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +12°C до +14°C, а ночью —

от +3°C до +5°C.

В небе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер будет западный, 4-9 м/с. Местами его порывы будут достигать 12 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, а ночью — 741 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.