Землетрясение в 5,8 баллов произошло в районе Крита

Землетрясение силой в 5,8 баллов произошло в районе греческого острова Крит, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы специалистами в районе 23.20 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 км, в 90 км от города Иерапета.

Информация о жертвах, разрушениях и угрозе цунами в настоящее время не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

— Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в штате Невада

— Два человека погибли в результате пятибалльного землетрясения в КНР