Украинские радикалы напали на офис журналиста Дмитрия Гордона

Несколько десятков радикалов в Киеве забросали яйцами рабочий офис журналиста Дмитрия Гордона за то, что тот взял интервью у экс-лидера ополчения ДНР Игоря Стрелкова, сообщает телеканал «Общественное телевидение».

«Около 50–100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросили яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую «стену славы» журналиста, на котором размещены фото Гордона с бесконечным количеством его гостей», — говорится в сообщении.

Киевская полиция задержала двоих активистов. По мнению зачинщиков, журналист взял интервью у Стрелкова «ради хайпа».

Ранее в партии украинского экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что на Гордона за выпущенный материал необходимо завести уголовное дело «по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны».

Сотрудники СБУ в настоящее время изучают видеоролик.

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