В Мексике задержаны члены картеля, раздающие гуманитарную помощь

Власти Мексики задержали четырех предполагаемых членов «Картеля Халиско новое поколение» (CJNG), когда они раздавали пакеты гуманитарной помощи жителям штата Веракрус, сообщила Национальная гвардия Мексики на своей странице в Twitter.

По данным минбезопасности, задержанные «вводили граждан в заблуждение мнимой социальной поддержкой». Уточняется, что в полиэтиленовых мешках, которыми был набит автомобиль преступников, были наборы из средств бытовой химии и гигиены.

По информации местных СМИ, в штате были зафиксированы по меньшей мере 17 таких акций картеля CJNG с раздачей продуктов питания и товаров первой необходимости.

У автомобиля собрались около 400 местных жителей в ожидании раздачи помощи, когда преступники открыли огонь по прибывшим полицейским.

У задержанных были изъяты пять автомобилей, оружие и боеприпасы.

Власти региона называют такие акции имиджевыми, уверяя, что картели используют санитарный кризис как возможность увеличить свое влияние среди беднейших слоев населения. Данные акции проводят и другие преступные группировки в Мексике.