Главконтроль Москвы проверит ситуацию с оштрафованной женщиной-инвалидом

Главконтроль столицы проверит ситуацию с оштрафованной за отсутствие социального приложения женщиной-инвалидом, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

По его словам, департамент разберется с этим случаем, как и с другими подобными, где со стороны гражданина поступила жалоба о несправедливом наложении штрафа.

Данчиков также отметил, что лучше подавать жалобы через портал mos.ru, чем с помощью социальных сетей. Это более быстрый способ довести информацию до властей, пояснил он.

Ранее стало известно, что в Москве оштрафовали профессора РУДН Ирину Карабулатову на 4 тыс. рублей за отсутствие приложения «Социальный мониторинг», предназначенного для контроля перемещения людей с COVID-19 и ОРВИ.

Карабулатова является инвалидом 1 группы, а ее смартфон не позволяет установить данное приложение.