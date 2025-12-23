На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, почему Эрдоган может вернуть России комплексы С-400

Политолог Сезер: Эрдоган может вернуть России С-400 из-за зависимости от США
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может вернуть России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из-за растущей зависимости от США. Об этом «Ленте.ру» сообщил политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

По словам эксперта, Эрдоган намерен восстановить экономику Турции в преддверии выборов, на которых его позиции могут оказаться шаткими. В связи с этим турецкий лидер будет вынужден «уступить» требованиям президента США Дональда Трампа, в том числе за счет разрыва контрактов с Россией, отметил политолог.

«Похоже, Турция собирается отступить в этом вопросе. Это можно интерпретировать как изменение политики Эрдогана. Анкара также нуждается в американской иностранной помощи и прямых иностранных инвестициях из-за переживаемого экономического кризиса», — сказал Сезер.

17 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО. По данным издания, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.

