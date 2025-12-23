На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров наградил сына медалью

Кадыров вручил сыну Ахмату медаль памяти первого президента Чечни
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил своему сыну, министру по физической культуре и спорту региона Ахмату Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого президента ЧР». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что награждение прошло в рамках торжественной церемонии. Одновременно первый заместитель Ахмата Кадырова Умар Даудов получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Сам глава региона отметил, что ему также вручили впервые учрежденный в системе госнаград ЧР почетный знак «За достижения в спорте».

20-летний Ахмат Кадыров в свою очередь отметил, что награда имеет для него особую ценность, и подчеркнул намерение продолжать работу с полной самоотдачей.

До этого Рамзана Кадырова наградили почетным знаком «За достижения в спорте». Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что глава Чечни много делает для развития спортивной отрасли республики, в регионе строятся спортивные центры и стадионы, открываются секции по различным видам спорта, проводятся масштабные спортивные мероприятия и турниры.

Ранее Кадыров поделился своим видением успеха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами