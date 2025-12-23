Кадыров наградил сына медалью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил своему сыну, министру по физической культуре и спорту региона Ахмату Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого президента ЧР». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что награждение прошло в рамках торжественной церемонии. Одновременно первый заместитель Ахмата Кадырова Умар Даудов получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Сам глава региона отметил, что ему также вручили впервые учрежденный в системе госнаград ЧР почетный знак «За достижения в спорте».

20-летний Ахмат Кадыров в свою очередь отметил, что награда имеет для него особую ценность, и подчеркнул намерение продолжать работу с полной самоотдачей.

До этого Рамзана Кадырова наградили почетным знаком «За достижения в спорте». Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что глава Чечни много делает для развития спортивной отрасли республики, в регионе строятся спортивные центры и стадионы, открываются секции по различным видам спорта, проводятся масштабные спортивные мероприятия и турниры.

