В еще одном российском регионе мигрантам запретили работать в такси и доставке еды

Турчак: в Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставке еды
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси, доставке еды и торговле пиротехникой. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Расширили запрет на работу иностранных граждан в разных сферах. Теперь он действует на торговлю пиротехникой, доставку еды и работу в легковом такси — там, где вопросы обеспечения безопасности наших жителей особо чувствительны», — написал глава республики.

В июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым запретил иностранцам работать в такси. Это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан.

В августе в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в сфере курьерской доставки. Представители правительства добавили, что нововведения никак не повлияют на стабильность рынка доставки, поскольку иностранные граждане составляют незначительную долю от общего числа курьеров в городе.

Ранее в Заксобрании Петербурга объяснили, каким мигрантам разрешено работать в такси.

