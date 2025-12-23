На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии девушка умерла во время грубого секса

В Петрозаводске девушка умерла во время домашней вечеринки
Shutterstock/Motortion Films

Вечеринка в Петрозаводске закончилась уголовным делом из-за смерти одной из участниц. Об этом сообщает KarelInform со ссылкой на местные паблики.

По данным издания, 22-летняя девушка пришла на праздник в честь грядущего Нового года, где много общалась с 39-летним мужчиной. Весь вечер они вместе с компанией выпивали алкогольные напитки.

Под утро, когда некоторые участники уже отправились спать, пара уединилась и занялась сексом, во время соития гостья потеряла сознание. Другие участники вызвали медиков, но спасти ее врачи не смогли.

«Эксперты зафиксировали на шее погибшей признаки удушения», – сообщается в публикации.

Сам 39-летний мужчина рассказал, что партнерша сама попросила во время процесса положить руки ей на шею. Гостя задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске девушка попала в реанимацию с лопнувшим яичником после соития.

