На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Южной Кореи заявил, что внесет свой вклад в развитие отношений с РФ

Вице-премьер Южной Кореи внесет положительный вклад в развитие отношений с РФ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Председатель Комитета по национальному единству при президенте Республики Корея Ли Сок Ён выразил готовность внести свой вклад в развитие отношений с Россией. Об этом он заявил на мероприятии Ассоциации корейско-российских обменов, передает ТАСС.

«Как [государственный] деятель с пророссийскими взглядами я внесу свою лепту в развитие корейско-российских отношений», — сказал Ли Сок Ё.

23 декабря в Сеуле состоялся вечер российско-корейской дружбы, организованный ассоциацией и посвященный 35-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. В нем приняли участие российские дипломаты, включая посла Георгия Зиновьева, представители южнокорейской общественности, включая преподавателей университетов и музыкантов. Глава российской дипломатической миссии заявил о важной роли ассоциации и напомнил, что новым послом Республики Корея в Москве стал состоявший в ассоциации Ли Сок Пэ.

21 декабря агентство News1 сообщило, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР. При этом в российском МИД переговоры опровергли.

Ранее президент Южной Кореи заявил о важности отношений с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами