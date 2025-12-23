Вице-премьер Южной Кореи заявил, что внесет свой вклад в развитие отношений с РФ

Председатель Комитета по национальному единству при президенте Республики Корея Ли Сок Ён выразил готовность внести свой вклад в развитие отношений с Россией. Об этом он заявил на мероприятии Ассоциации корейско-российских обменов, передает ТАСС.

«Как [государственный] деятель с пророссийскими взглядами я внесу свою лепту в развитие корейско-российских отношений», — сказал Ли Сок Ё.

23 декабря в Сеуле состоялся вечер российско-корейской дружбы, организованный ассоциацией и посвященный 35-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. В нем приняли участие российские дипломаты, включая посла Георгия Зиновьева, представители южнокорейской общественности, включая преподавателей университетов и музыкантов. Глава российской дипломатической миссии заявил о важной роли ассоциации и напомнил, что новым послом Республики Корея в Москве стал состоявший в ассоциации Ли Сок Пэ.

21 декабря агентство News1 сообщило, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР. При этом в российском МИД переговоры опровергли.

Ранее президент Южной Кореи заявил о важности отношений с Россией.