«Здоровье ребенка первично»: в СПЧ призвали разрешить Лерчек рожать в роддоме

Член СПЧ Меркачева заявила, что Лерчек должны разрешить рожать в роддоме
Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Лерчек имеет право рожать в роддоме, несмотря на то, что находится под домашним арестом. По ее словам, домашние роды в ее случае будут более проблематичны.

Ева Меркачева отметила, что сейчас блогер посещает врача с согласия органов следствия.

«То же самое происходит и в процессе родовой деятельности. То есть следователи, суд в курсе, где она будет рожать. И это может быть не только государственная, но и частная клиника. При этом никаких ограничений, я совершенно уверена, наложено не должно быть на то, когда она в эту клинику, в этот роддом ложится — накануне или в момент, когда начались роды. Все это исключительно решают врачи. Здесь здоровье ребенка первично, это самое важное, на защите чего должны стоять все. Уголовный процесс — это уже во вторую очередь. А в первую — рождение человека. Так должно быть в идеале. Я надеюсь, что так и будет в ее случае», — поделилась Меркачева.

Член СПЧ считает, что Лерчек столкнется с большими трудностями, если все-таки ей позволят только домашние роды. В таком случае необходимо будет проверять каждого, кто будет присутствовать в момент появления ребенка на свет.

«Что касается домашних родов, то тут уже могут быть сложности. Должны будут утверждать тех женщин, которые придут вести роды, или акушерку, если она одна. Следователь мог бы затребовать какие-то документы по поводу этой женщины, чтобы быть в курсе, насколько она связана или не связана с уголовным делом, могла ли ей Лерчек передать какую-то информацию или не могла ли», — рассказала Ева Меркачева.

Блогер Лерчек должна родить четвертого ребенка в начале марта 2026 года. В связи с этим она обратилась к суду с просьбой разрешить ей выйти из дома, чтобы родить малыша в больнице.

Ранее Лерчек рассказала, как протекает ее беременность под домашним арестом.

