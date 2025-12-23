Захарова выступила в защиту российских волков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала статью американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в уничтожении северных оленей в Финляндии.

22 декабря CNN сообщал, что жители Финляндии обвиняют Россию, а в частности российских волков, в постепенном исчезновении северных оленей на территории североевропейской страны. По мнению авторов публикации, это объясняется тем, что мужчины из числа охотников якобы ушли на фронт и перестали убивать хищников, которые охотятся на северных оленей.

«Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей», — сыронизировала Захарова.

Дипломат пошутила, что тот, кому Санта Клаус не принесет подарок, должен запомнить — в этом виноваты русские, пусть даже волки.

Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.