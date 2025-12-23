На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США женщина расправилась с двумя бывшими мужьями за день

NYP: жительницу США подозревают в расправе над двумя экс-мужьями за один день
Shutterstock

Жительницу штата Флорида в США подозревают в расправе над двумя мужьями в один день. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на офис шерифа флоридского округа Манати.

По словам шерифа, инцидент произошел на прошлой неделе. Полицейские выехали на вызов о стрельбе в жилом доме и по приезде обнаружили раненого мужчину. Он успел сказать, что в него могла стрелять бывшая жена Сьюзан Эрика Авалон. Пострадавшего не удалось спасти.

Дочь экс-супругов сообщила, что видела в окно человека в серой толстовке и маске, который уехал на автомобиле Honda Odyssey. Правоохранители обнаружили эту машину у дома подозреваемой. В этот момент она отмывала салон с отбеливателем.

Когда следователи сказали, что хотят поговорить с женщиной о ее бывшем муже, она зловеще уточнила «Каком из?». По данным NYP, в тот момент правоохранители поняли, что у женщины был еще один бывший муж и решили проверить его дом. По приезде было найдено тело мужчины.

Следователи полагают, что Авалон сначала расправилась с одним экс-супругом, а затем и с другим. Правоохранители не указали конкретный мотив женщины, но сообщили, что одному из бывших мужей она задолжала более $4 тысяч (317 тысяч рублей) алиментов. Они развелись 11 лет назад. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее японец на 26 лет арендовал квартиру, где расправились с его женой, ради сохранения улик.

