Режим «черного неба» ввели в трех городах Кемеровской области

Режим «черного неба» объявлен в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Кемеровской области.

Особый режим был введен в 18.00 по местному времени. В Кемерово он продлится до вечера 19 мая, в Новокузнецке и Прокопьевске до вечера 20 мая.

Предприятиям предписали сократить количество вредных выбросов на 15-20%.

С конца 2019 года в Кемеровской области режим «черного неба» вводился больше 40 раз.

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