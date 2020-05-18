Путин сообщил о сложной ситуации с COVID-19 в Дагестане
В России по-прежнему сохраняется опасность распространения коронавируса, а в Дагестане складывается непростая ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики, передает ТАСС.
По словам главы государства, в регионе с каждым днем больше новых случаев COVID-19, тяжелых проявлений болезни, «в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой».
Кроме того, «увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников».
Президент отметил, что жители республики не всегда своевременно получают медицинскую помощь в полном объеме. При этом чаще всего осложнения болезни связаны с поздним обращением за медпомощью, а также самолечением.
По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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