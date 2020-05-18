В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного департамента здравоохранения.
В одной из групп Ярославля в «ВКонтакте» появилась анонимная публикация, в которой автор попросил отозваться таксиста, который спас ему жизнь минувшей ночью. Также в сети появилось видео, как медведь бежит по ночному городу вдоль трамвайных рельс.
Информацию о том, что медведь появился в Дзержинском районе Ярославля и напал на человека подтвердили региональные власти.
«Да, медведь напал на мужчину, но его «отбили» таксисты», — заявили в департаменте здравоохранения.
Там добавили, что пострадавшего таксисты отвезли в больницу, раны оказались легкими. После того, как их зашили, пациента отравили домой на амбулаторное лечение.
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