Прокуратура проверяет информацию об утечке данных нарушивших самоизоляцию москвичей
Прокуратура Москвы начала проверку после публикации СМИ об утечке данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сказала Нефедова.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что на сервисах по оплате штрафов можно найти по уникальному идентификатору начислений штрафов персональные данные нарушителей самоизоляции – их инициалы и паспортные данные.
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