В базилике Святого Петра состоялись публичные богослужения после мер по COVID-19

Папа римский Франциск в понедельник, 18 мая, впервые после смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, отслужил в базилике Святого Петра в Ватикане мессу в присутствии прихожан. Об этом сообщает газета Repubblica.

Отмечается, что на богослужении присутствовали около 30 человек.

Папа отслужил мессу на могиле Иоанна Павла Второго (являлся понтификом с 1978 по 2005 годы), столетие со дня рождения которого отмечается в 18 мая.

Кроме того, это последняя месса, которая транслировалась в сети, теперь службы будут проходить в присутствии людей.

Базилика Святого Петра была закрыта для публики на протяжении 69 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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