В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, за все время выявлено 290 678 случаев.

При этом за сутки выписали 2836 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек.

Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 2722 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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