Россиян предупредили о штрафах за нарушения на Масленицу

Нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы может повлечь крупные штрафы — вплоть до 400 тыс. рублей для организаций. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, отдельного наказания именно за сжигание чучела Масленицы законодательство не предусматривает, однако ответственность наступает за нарушение требований пожарной безопасности. Если в результате костра никто не пострадал, штрафы для граждан могут составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 60 тыс., а для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей. При первом нарушении возможно вынесение предупреждения.

Если же сожжение чучела приведет к пожару и пострадавшим, санкции значительно возрастают. Для граждан штраф может достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для ИП — до 110 тыс., для организаций — до 800 тыс. рублей. В случае трагедий организатору мероприятия может грозить штраф до 2 млн рублей, а деятельность ИП или компании могут приостановить на срок до 90 суток.

Машаров отметил, что при причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности физическое лицо может быть привлечено к ответственности по статье 118 УК РФ. Она предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы, ограничение свободы или арест.

Эксперт напомнил, что официальные масленичные гуляния, как правило, организуются органами власти с соблюдением всех требований безопасности. При этом граждане нередко самостоятельно устраивают проводы зимы на дачах или за городом, не учитывая установленные нормы.

По его словам, место для сжигания чучела должно находиться не ближе 50 метров от зданий, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от лиственных. Территория в радиусе 10 метров вокруг кострища должна быть очищена от горючих материалов, а также должна быть обеспечена возможность оперативного вызова пожарных.

Кроме того, костры запрещено разводить при ветреной погоде и в районах с действующим особым противопожарным режимом. После завершения обряда очаг необходимо полностью потушить — засыпать землей или песком либо залить водой до полного прекращения горения.

Ранее в РПЦ напомнили, когда начнется Масленица в 2026 году.