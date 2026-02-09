Что означает перенос миссии Artemis II к Луне, объяснили ученые

Утечка жидкого водорода, из-за которой NASA перенесла новую лунную миссию, не является чем-то необычным, рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта малых космических аппаратов Центра космических технологий МАИ Александр Бон.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе пробного запуска миссии Artemis II — первого пилотируемого облета Луны в рамках новой лунной программы, без высадки на спутник Земли. Старт, запланированный на 3 февраля, был отменен еще до начала обратного отсчета: при заправке ракеты специалисты обнаружили утечку жидкого водорода в хвостовой части носителя. Согласно предварительному расписанию, подходящие условия для полета ожидаются в начале марта.

Комментируя официальную причину переноса старта миссии, Александр Бон отмечает, что утечка жидкого водорода не является чем-то экстраординарным для сверхтяжелых ракет, использующих это топливо.

«Называть такие ситуации «нормой» было бы неправильно, но водородные системы действительно подвержены утечкам. Это связано с физическими свойствами водорода: он чрезвычайно текуч, способен проникать через микроскопические поры материалов и делать хрупкими металлы, из которых изготовлены трубопроводы и баки», — поясняет эксперт.

Когда именно может произойти утечка водорода и произойдет ли она вообще — предугадать очень сложно, но шансы, что это обязательно случится, довольно велики, поэтому лучше, если утечку обнаружат на земле, чем в полете, когда решить проблему будет очень сложно.

При этом Александр Бон отмечает, что обычно перенос запуска не связан с одной конкретной неисправностью: решение принимается с учетом целого комплекса факторов — технических, организационных и погодных. Поэтому не исключено, что решение, принятое NASA, было продиктовано рядом других возникших проблем, о которых могли и не сообщать.

«Со времен начала космической гонки, а особенно после катастроф шаттлов, отношение к безопасности пилотируемых полетов кардинально изменилось. Если раньше гибель экипажа, при всей трагичности, не ставила крест на программе, то в XXI веке общество и государство в целом к этому не готовы. Сейчас старт могут отменить и при малейшей технической неисправности или отклонении погодных условий. Так что причин может быть очень много», — подчеркивает специалист МАИ.

