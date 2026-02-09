Стало известно, какая рыба подешевела сильнее всего в 2025 году

РИА Новости: сельдь и треска подешевели сильнее всего в 2025 году

Сельдь и треска подешевели сильнее всего в 2025 году в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска», — поделились в ВАРПЭ.

Отмечается, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть, до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия — на 12,9%, до 270 рублей за килограмм, цена атлантической трески снизилась на 8,4% до 490 рублей за килограмм.

