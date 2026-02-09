Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В России за ночь сбили почти 70 дронов

Минобороны: в восьми регионах России за ночь сбили 69 беспилотников
РИА Новости

В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 69 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников перехватили над Курской и Брянской областями — там сбили 28 и 27 БПЛА соответственно. Еще пять дронов уничтожили над Белгородской областью, три — над Тульской. Кроме того, по два беспилотника сбили над Орловской и Калужской областями. По одному дрону перехватили над Астраханской и Воронежской областями.

Это самая масштабная атака дронов на Россию за последнее время. До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 8 февраля перехватили и уничтожили лишь 22 украинских беспилотника.

Также в ведомстве рассказывали, как дежурные средства ПВО ликвидировали почти 40 дронов ВСУ над территорией РФ. По информации ведомства, единичные цели нейтрализовали в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили 10 дронов, в Брянской области — 26.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!